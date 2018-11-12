2018-11-12T16:21:50+03:00
Общество

«Янтарьэнергосбыт»: Самые злостные неплательщики проживают в Советске

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Задолженность жителей Калининградской области за электричество на 1 октября составляет 412,2 млн рублей. С начала года сумма уменьшилась на 30,2 млн рублей, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Самые злостные неплательщики проживают в Советска. Долг на каждый лицевой счет в муниципалитете превышает 1700 руб. Ненамного меньше задолженность жителей Неманского городского округа. Здесь задолженность на 1 лицевой счет составила почти 1500 руб., однако просроченная задолженность округа составляет почти 13 млн руб.

На третьем месте «антирейтинга» сбытовой компании расположился Славский городской округ – здесь задолженность на 1 лицевой счет составила почти 1200 руб. Тем не менее, по данным «Янтарьэнергосбыта», здесь 30 жителей должны в среднем более 30 тыс. рублей, что сравнимо со средней заработной платой жителя регионального центра.

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