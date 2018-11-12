В Калининграде осудили мужчину, убившего в драке посетителя ночного клуба

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-12T17:07:12+03:00

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Жителя Калининграда, убившего в драке посетителя ночного клуба «Планета», приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2015 года. Мужчина ударил в шею одного из отдыхающих, который спустят некоторое время умер на месте происшествия.

Смерть наступила на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени от рефлекторной остановки сердечной деятельности, обусловленной механической (тупой) травмой шеи, которая относится к жизненно важной рефлексогенной зоне тела, что и явилось непосредственной причиной смерти, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Действия обвиняемого были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.