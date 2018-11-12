2018-11-12T17:58:24+03:00
Общество

В Мамоново вандалы снова разгромили аллею «След в истории»

Ранее неизвестные уже несколько раз покушались на барельефы изображающие Ломоносова, Суворова, Коперника, барона Мюнхгаузена и Петра Первого
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Разгромленная аллея "След в истории"Разгромленная аллея "След в истории"Фото: предоставлено Константином Косенковым
Изменить размер текста:

В Мамоново в ночь с пятницы на субботу вандалы напали на аллею «След в истории», разбив кирпичные колонны, на которых ранее были установлены барельефы известных людей, посещавших в различное время городок Хайлигенбайль (довоенное название города Мамоново – Ред.).

По словам сотрудника Мамоновского городского музея Константина Косенкова, в полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту атаки вандалов, так как «у объекта нет хозяина».

- Что мы будем делать с этой аллеей дальше – я пока не знаю, - сообщил Косенков. – Автор идеи ее строительства Дмитрий Адольфович Шилов в сердцах сказал, что восстанавливать ничего не будет. Может быть, еще отойдет.

Напомним, на памятник, построенный в октябре 2012 года, ранее покушались уже несколько раз. Одно из последних нападений произошло в июне 2016 года. Тогда неизвестные похитили с аллеи пять барельефов, изображающих Михаила Ломоносова, Александра Суворова, Николая Коперника, барона Мюнхгаузена и Петра Первого. Ранее исчезла часть оформления – пара топоров, а вскоре вандалами был украден барельеф «Кутузов», который вскоре нашелся и был помещен на прежнее место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде осудили мужчину, убившего в драке посетителя ночного клуба
«Янтарьэнергосбыт»: Самые злостные неплательщики проживают в Советске
Пьяный калининградец повредил во дворе дома чужой автомобиль
В Калининграде сотрудник транспортной полиции избил до смерти человека
Житель Светлого избил костылем собаку
Калининградский бильярдист выиграл международный турнир в Москве
Конкурс по доименованию аэропорта "Храброво" подошел к финалу - определились четыре претендента
В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны
СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой
На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
В Калининграде отключили газ в 18 домах
С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны