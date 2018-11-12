В Мамоново вандалы снова разгромили аллею «След в истории»

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-12T17:58:24+03:00

Ранее неизвестные уже несколько раз покушались на барельефы изображающие Ломоносова, Суворова, Коперника, барона Мюнхгаузена и Петра Первого

Изменить размер текста: A A

В Мамоново в ночь с пятницы на субботу вандалы напали на аллею «След в истории», разбив кирпичные колонны, на которых ранее были установлены барельефы известных людей, посещавших в различное время городок Хайлигенбайль (довоенное название города Мамоново – Ред.).

По словам сотрудника Мамоновского городского музея Константина Косенкова, в полиции отказались возбуждать уголовное дело по факту атаки вандалов, так как «у объекта нет хозяина».

- Что мы будем делать с этой аллеей дальше – я пока не знаю, - сообщил Косенков. – Автор идеи ее строительства Дмитрий Адольфович Шилов в сердцах сказал, что восстанавливать ничего не будет. Может быть, еще отойдет.

Напомним, на памятник, построенный в октябре 2012 года, ранее покушались уже несколько раз. Одно из последних нападений произошло в июне 2016 года. Тогда неизвестные похитили с аллеи пять барельефов, изображающих Михаила Ломоносова, Александра Суворова, Николая Коперника, барона Мюнхгаузена и Петра Первого. Ранее исчезла часть оформления – пара топоров, а вскоре вандалами был украден барельеф «Кутузов», который вскоре нашелся и был помещен на прежнее место.