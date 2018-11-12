Сотрудники следственного изолятора №2 устроили субботник у «Дома Канта»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-12T18:30:29+03:00

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В поселке Веселовка под Черняховском в минувшие выходные прошел субботник у «Дома Канта», в котором приняли участие сотрудники следственного изолятора №2.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, мероприятие проведено в рамках Года добровольца совместно с представителями черняховской администрации.

- Добровольцы убрали упавшие ветви, бревна и пни, провели тщательную расчистку придомовой территории и облагородили местность, - сообщает пресс-служба.

Как оказалось, сотрудники следственного изолятора №2 становятся волонтерами не в первый раз. Так ранее они помогли с установкой мебели в районном детском саду, участвовали в субботнике в Парке Победы города Черняховска и облагородили территорию усадьбы Барклая де Толли.