В Калининграде директор конного завода получил кредит по подложным документам

СЕГОДНЯ 18:55 2018-11-12T18:56:56+03:00

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В Калинниграде на гендиректора конного завода завели уголовное дело за незаконное получение кредита. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре года назад предприниматель предоставил в филиал одного из банков подложные документы о хозяйственном положении своей компании, и получил кредит в 23 млн рублей. Однако, возвращать деньги 59-летний мужчина не стал.

Расследование уголовного дела продолжается, бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.