2018-11-12T18:59:30+03:00
Общество

В Зеленоградске оштрафован собственник бывшего отеля «Восточная Пруссия»

Администрации и службе охраны ОКН не понравились, в частности, пластиковые окна
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Бывший отель "Восточная Пруссия"Бывший отель "Восточная Пруссия"Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В Зеленоградске прокуратура совместно со службой охраны объектов культурного наследия провела проверку содержания здания-памятника, расположенного по адресу улица Портовая, дом 1 (до 1945 года это был отель «Восточная Пруссия»). Как сообщает газета «Волна», компанией «Райд», владеющей зданием, осуществлены работы по монтажу современных дощатых стен, изменено объемно-планировочное решение, установлены современные пластиковые окна, а также произведен монтаж современных внутренних конструкции , что является нарушением.

- Суд признал компанию-собственника виновной в совершении административных правонарушении (нарушение требовании законодательства об охране объектов культурного наследия, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), - сообщает издание, а компании назначен штраф в размере 270 000 рублей.

Кроме того, администрация Зеленоградского городского округа намерена инициировать процесс изъятия здания у собственника, о чем сообщил председатель правового комитета администрации Дмитрии Манукин.

Напомним, бывшему отелю 23 марта 2007 года присвоен статус объекта культурного наследия местного значения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Авиакомпании «Победа» не разрешили летать из Калининграда в Париж
В Калининграде директор конного завода получил кредит по подложным документам
Сотрудники следственного изолятора №2 устроили субботник у «Дома Канта»
В Мамоново вандалы снова разгромили аллею «След в истории»
В Калининграде осудили мужчину, убившего в драке посетителя ночного клуба
«Янтарьэнергосбыт»: Самые злостные неплательщики проживают в Советске
Пьяный калининградец повредил во дворе дома чужой автомобиль
В Калининграде сотрудник транспортной полиции избил до смерти человека
Житель Светлого избил костылем собаку
Калининградский бильярдист выиграл международный турнир в Москве
Конкурс по доименованию аэропорта "Храброво" подошел к финалу - определились четыре претендента
В двух калининградских скверах установят новые скамейки и урны
СМИ: В Калининграде 11-летний школьник попытался покончить с собой
На ул. Калининградской в Черняховске сбили пешехода
В школе №24 Калининграда открыли новый спортивный зал
В Калининграде отключили газ в 18 домах
С улиц Калининграда вывезли три боеприпаса времен войны