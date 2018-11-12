В Зеленоградске оштрафован собственник бывшего отеля «Восточная Пруссия»

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-12T18:59:30+03:00

Администрации и службе охраны ОКН не понравились, в частности, пластиковые окна

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В Зеленоградске прокуратура совместно со службой охраны объектов культурного наследия провела проверку содержания здания-памятника, расположенного по адресу улица Портовая, дом 1 (до 1945 года это был отель «Восточная Пруссия»). Как сообщает газета «Волна», компанией «Райд», владеющей зданием, осуществлены работы по монтажу современных дощатых стен, изменено объемно-планировочное решение, установлены современные пластиковые окна, а также произведен монтаж современных внутренних конструкции , что является нарушением.

- Суд признал компанию-собственника виновной в совершении административных правонарушении (нарушение требовании законодательства об охране объектов культурного наследия, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), - сообщает издание, а компании назначен штраф в размере 270 000 рублей.

Кроме того, администрация Зеленоградского городского округа намерена инициировать процесс изъятия здания у собственника, о чем сообщил председатель правового комитета администрации Дмитрии Манукин.

Напомним, бывшему отелю 23 марта 2007 года присвоен статус объекта культурного наследия местного значения.