Авиакомпании «Победа» не разрешили летать из Калининграда в Париж

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-12T19:05:00+03:00

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Авиакомпания «Победа» не получила разрешение осуществлять рейсы по маршруту Калининград-Париж. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на приказ Росавиации.

Перевозчик запрашивал допуск для организации до трех рейсов в неделю. «Отказать в выдаче допуска», - говорится в приказе.

Напомним, ранее руководство аэропорта «Храброво» сообщало о планах развивать хаб между РФ и Европой для авиакомпаний-лоукостеров. Предполагалось, что в проекте будет участвовать «Победа», которая на тот момент уже открыла рейсы в Рим и планировала начать полеты в Париж.