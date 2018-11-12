2018-11-12T20:11:47+03:00
Общество

В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

Сигналы «Внимание всем» прозвучат 13 ноября в 11 утра
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Завтра, 13 ноября, в 11 часов утра проверят работоспособность сирен на улицах Калининграда. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в это время в Калининграде и в административных центрах районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Отметим, что кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.

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