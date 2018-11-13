В поселке Большаково ночью сгорел микроавтобус «Фольксваген»
Огонь также повредил веранду дома
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник, 13 ноября, пожар случился в поселке Большаково Славского городского округа. На часах было 03.06, когда поступило сообщение о возгорании автомобиля на поселковой улице Офицерской.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там полностью выгорел автомобиль «Фольксваген Крафтер». С микроавтобуса огонь перекинулся на жилой одноэтажный дом. Оказалась повреждена деревянная веранда на площади 8 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.