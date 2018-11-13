2018-11-13T10:00:09+03:00
Спорт

Калининградская пловчиха выиграла сразу три медали чемпионата России

Соревнования проходили в Казани
Александр КАТЕРУША
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В Казани чемпионат России по плаванию собрал больше 800 спортсменов из 60 регионов. Калининград представляла Анна Егорова.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что наша землячка отличилась в плавании вольным стилем на дистанциях от 200 до 800 метров.

Анна начала выступление с серебра на 200 м. На 400 и 800 метров кролем ей не было равных. Итог – еще два золота.

В минспорта отметили, что соревнования в Казани были отборочными — лидеры отечественного плавания на короткой воде примут участие в китайском чемпионате мира, который в середине декабря примет Ханчжоу.

Анна Егорова – призер европейских и мировых соревнований, воспитанница городской спортивной школы олимпийского резерва №14.

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