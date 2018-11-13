В Калининграде в садовом товариществе горел частный дом

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-13T10:46:49+03:00

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В минувший понедельник поздним вечером по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда. На часах было 23.20.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в садовом товариществе «Дружба-1», горел одноэтажный частный дом с мансардой. В одной из комнат районе печи, произошло загорание деревянной обшивки стен. Огонь успел пройти площадь в 15 квадратных метров, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.