В центре Калининграда избили и ограбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-13T10:52:55+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам раскрыли грабеж. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Вагнера. Двое злоумышленников напали на прохожего, избили его и отобрали деньги, мобильный телефон и два паспорта. Ущерб составил 125 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности нападавших Ими оказались безработные, ранее неоднократно судимые 22-х и 21-летний жители области.

- Злоумышленники сознались в содеянном. Часть похищенного изъята. Остальное, со слов подозреваемых, они потратили на собственные нужды, - отметили в пресс-службе УМВД.

На них завели уголовное дело по статье «Грабеж».