В центре Калининграда избили и ограбили мужчину
В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам раскрыли грабеж. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Вагнера. Двое злоумышленников напали на прохожего, избили его и отобрали деньги, мобильный телефон и два паспорта. Ущерб составил 125 тысяч рублей.
Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности нападавших Ими оказались безработные, ранее неоднократно судимые 22-х и 21-летний жители области.
- Злоумышленники сознались в содеянном. Часть похищенного изъята. Остальное, со слов подозреваемых, они потратили на собственные нужды, - отметили в пресс-службе УМВД.
На них завели уголовное дело по статье «Грабеж».