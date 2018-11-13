2018-11-13T11:02:01+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник на пяти улицах Калининграда в течение дня будет отключено электричество. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов приостановлена подача электроэнергии на ул. Горького 165-195 и ул. Зеленой 76. До 18 часов свет отключен в этом районе по ул. Зеленая 20-52, 46 (детский сад № 50), 68 (отключение лифтов к 13.00), ул. Орудийной 15,17, 16-54.

До этого же часа не будет электричества на ул. Емельянова 66-90,84а,б,в,88а, также без света останутся 70 домов в СНТ Пищевик.

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