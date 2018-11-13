2018-11-13T11:01:28+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск 12-летнего школьника из Балтийска

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Балтийска объявил в розыск 12-летнего Романа Лазарева. Накануне учащийся 6 класса около 15 часов ушел из гимназии № 7 Балтийска, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 150-155 см, лицо европейского типа, худощавого телосложения, волосы темного цвета, короткая стрижка.

Был одет: куртка с капюшоном бирюзового цвета, шапка в бирюзовую полоску, темные брюки, бордовую рубашку при себе имел рюкзак серого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении школьника, просьба сообщить об этом по контактным телефонам: 8 (40145) 6-41-51, 3-26-02, 02 или 102.

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