2018-11-13T11:12:22+03:00
Общество

В Калининграде в доме престарелых выявлена вспышка чесотки

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калинниграде в частном доме престарелых «Забота» выявлена вспышка чесотки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Причиной возникновения группового очага заболевания среди пожилых людей стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму, медицинским и гигиеническим мероприятий.

- Распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. С целью локализации и ликвидации очага инфекции хозяйствующему субъекту выдано предписание, - заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в суд Центрального района Калининграда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дороге в поселок Прегольский открыли движение по временному мосту
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя с поддельными правами
Под Черняховском на трассе сбили пешехода
В Москве задержали жителя Калининграда с 52 кг гашиша
Калининградец избил сожительницу табуретом
За неделю в Калининграде демонтировали 38 незаконных рекламных конструкций
Полиция объявила в розыск 12-летнего школьника из Балтийска
В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах
На окраине Калининграда около автобусной остановки нашли два снаряда времен войны
В центре Калининграда избили и ограбили мужчину
На ул. Гагарина в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
В Калининграде в садовом товариществе горел частный дом
Калининградская пловчиха выиграла сразу три медали чемпионата России