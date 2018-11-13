В Калининграде в доме престарелых выявлена вспышка чесотки

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-13T11:12:22+03:00

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В Калинниграде в частном доме престарелых «Забота» выявлена вспышка чесотки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Причиной возникновения группового очага заболевания среди пожилых людей стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию помещений, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму, медицинским и гигиеническим мероприятий.

- Распространение инфекции произошло контактно-бытовым путем. С целью локализации и ликвидации очага инфекции хозяйствующему субъекту выдано предписание, - заявили в пресс-службе ведомства.

По данному факту составлен административный протокол, который направлен на рассмотрение в суд Центрального района Калининграда.