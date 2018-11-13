2018-11-13T11:16:14+03:00
Общество

За неделю в Калининграде демонтировали 38 незаконных рекламных конструкций

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В течение недели на территории Калининграда демонтировано 38 рекламных конструкции, в том числе 26 баннеров. Кроме того осуществлен демонтаж 240 табличек, объявлений с опор контактной сети, зеленых насаждений и других мест, куда люди расклеивают разную информацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с начала года город очистили более чем от 2200 незаконных конструкций.

В мэрии напоминают, что сообщить о незаконной рекламе может любой человек, которому небезразлично, как выглядит наш город. Электронная почта отдела рекламы КАиС: reklama@klgd.ru. На этот адрес следует направлять фотофиксацию незаконной рекламы и описание места расположения конструкции. Специалисты отдела рекламы незамедлительно примут меры в соответствии с действующим законодательством.

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