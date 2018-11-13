Калининградец избил сожительницу табуретом

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-13T11:21:26+03:00

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Житель гурьевского района избил свою сожительницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Ласкино. 33-летний мужчина входе конфликта со своей 40-летней сожительницей, схватил табурет и несколько раз ударил им ей в лицо.

- Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Медики установили, что здоровью потерпевшей причинен легкий вред, - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.