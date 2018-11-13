2018-11-13T11:31:00+03:00
Общество

В Москве задержали жителя Калининграда с 52 кг гашиша

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Москве сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками ФСБ задержали жителя Калининградской области, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Автомобиль, которым управлял 39-летний калининградец, остановили на улице Ереванской. В ходе досмотра в машине обнаружили тайники, в которых находилось 50 свертков с гашишем общей массой 52 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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