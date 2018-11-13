СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-13T11:49:22+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя с поддельными правами. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На «Джип», водитель которого неуверенно вел себя на проезжей части и нарушал Правила дорожного движения, инспекторы обратили внимание на улице Мелиоративной. Машину остановили, стали проверять документы. Находившийся за рулем 34-летний мужчина предъявил документы и водительское удостоверение с признаками подделки.

Как оказалось, мужчину ранее лишили прав на полтора года, на время наказание он сдал удостоверение в подразделение ГИБДД. Однако, спустя некоторое время, он нашел утерянное кем-то водительское удостоверение и просто вклеил в него свою фотографию.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группа. По факту выявления поддельного удостоверения проводится проверка, решается вопрос об возбуждении уголовного дела.