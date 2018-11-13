2018-11-13T11:53:39+03:00
Общество

На дороге в поселок Прегольский открыли движение по временному мосту

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На время ремонта основного моста в поселок Прегольский пустили движение по временному мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Ранее мост по дороге в поселок был признан аварийным и не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Дорога, участок которой проходит по мосту - единственная для жителей Прегольского, связывающая их с остальной территорией города. Поэтому было принято решение обустроить временный моста через ручей Лесной, который станет дублером на время ремонта основного моста.

- Старый мост в неудовлетворительном техническом состоянии, - объяснил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин. - Новый временный мост и таким образом снизили нагрузку на основной. На следующей неделе движение в Прегольский и обратно будет организовано только по новому временному мосту. На этом участке улично-дорожной сети изменится схема дорожного движения – старый мост мы полностью закроем для движения, а по новому мосту движение будет организовано в реверсивном режиме.

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