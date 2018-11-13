2018-11-13T11:59:01+03:00
Общество

Мэр Калининграда прокомментировал информацию об уголовном деле на директора «Водоканала»

По словам Алексея Силанова, Александр Иващенко уволился 9 ноября
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты попросили прокомментировать уголовное дело, которое завели на директора «Водоканала» Александра Иващенко. Однако глава города распространяться на эту тему не стал.

- Я сегодня официально об этом не уведомлен, имею ту же информацию, что и вы, - ответил Силанов. - На основании заявления об увольнении, поданного первого или второго ноября, 9-го ноября Александр Николаевич Иващенко освобожден от занимаемой должности. Больше комментировать мне нечего.

Напомним, в понедельник 12 ноября ряд калининградских СМИ опубликовал информацию, полученную из неназванного источника, сообщавшего, что Иващенко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 10 месяцев калининградские водители заплатили 144 млн рублей штрафов за превышение скорости
Как калининградцу купить страховку онлайн и не напороться на подделку?
Мэр Калининграда объяснил, почему на эстакадном мосту закрыта одна из автомобильных полос
В 2018 году в Калининградской области более 30 медиков получили квартиры
В Калининграде откроется выставка кукол в одежде из антикварных кружев
Экс-директора калининградского «Водоканала» объявили в федеральный розыск
В Пионерском на стене дома нарисовали огромный портрет советского летчика Шаманова
Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 360 тысяч нарушений ПДД в Калининградской области
Иммануил Кант безоговорочно лидирует в голосовании за имя для калининградского аэропорта «Храброво»
В Калининграде упразднят комитет архитектуры и строительства
Директора калининградского «Водоканала» подозревают в присвоении 64 млн рублей
В Калининграде уничтожили 76 кг санкционной малины и клубники
С начала года в Калининградской области в ДТП погибли 17 пешеходов
В Калининграде задержали главу федерального учреждения за хищение 30 млн рублей
На дороге в поселок Прегольский открыли движение по временному мосту
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя с поддельными правами
Под Черняховском на трассе сбили пешехода
В Москве задержали жителя Калининграда с 52 кг гашиша
Калининградец избил сожительницу табуретом
За неделю в Калининграде демонтировали 38 незаконных рекламных конструкций
В Калининграде в доме престарелых выявлена вспышка чесотки
Полиция объявила в розыск 12-летнего школьника из Балтийска
В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах
На окраине Калининграда около автобусной остановки нашли два снаряда времен войны
В центре Калининграда избили и ограбили мужчину
На ул. Гагарина в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
В Калининграде в садовом товариществе горел частный дом
Калининградская пловчиха выиграла сразу три медали чемпионата России