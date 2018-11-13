Мэр Калининграда прокомментировал информацию об уголовном деле на директора «Водоканала»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-13T11:59:01+03:00

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Во вторник после оперативного совещания мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты попросили прокомментировать уголовное дело, которое завели на директора «Водоканала» Александра Иващенко. Однако глава города распространяться на эту тему не стал.

- Я сегодня официально об этом не уведомлен, имею ту же информацию, что и вы, - ответил Силанов. - На основании заявления об увольнении, поданного первого или второго ноября, 9-го ноября Александр Николаевич Иващенко освобожден от занимаемой должности. Больше комментировать мне нечего.

Напомним, в понедельник 12 ноября ряд калининградских СМИ опубликовал информацию, полученную из неназванного источника, сообщавшего, что Иващенко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.