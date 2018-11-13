Мэр Калининграда прокомментировал информацию об уголовном деле на директора «Водоканала»
Во вторник после оперативного совещания мэра Калининграда Алексея Силанова журналисты попросили прокомментировать уголовное дело, которое завели на директора «Водоканала» Александра Иващенко. Однако глава города распространяться на эту тему не стал.
- Я сегодня официально об этом не уведомлен, имею ту же информацию, что и вы, - ответил Силанов. - На основании заявления об увольнении, поданного первого или второго ноября, 9-го ноября Александр Николаевич Иващенко освобожден от занимаемой должности. Больше комментировать мне нечего.
Напомним, в понедельник 12 ноября ряд калининградских СМИ опубликовал информацию, полученную из неназванного источника, сообщавшего, что Иващенко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.