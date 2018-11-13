В Калининграде задержали главу федерального учреждения за хищение 30 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-13T12:00:52+03:00

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В Калининграде задержан руководитель Федерального бюджетного учреждения по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообащет пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

По версии следствия, руководитель ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» заключил фиктивный договор аренды грузовых контейнеров с коммерческой компанией ООО «Экофрахт» и перечислил ей около 30 млн рублей.

- Таким образом, подозреваемые, путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» материальный ущерб в сумме около 30 млн. рублей, - заявили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Руководитель учреждения уже задержан, ему предъявлено обвинение.