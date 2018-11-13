2018-11-13T12:05:58+03:00
Происшествия

С начала года в Калининградской области в ДТП погибли 17 пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За 10 месяцев этого года в Калининградской области произошло 310 наездов на пешеходов. В этих дорожных происшествиях погибли 17 пешеходов, 301 пешеход получил травмы различной степени тяжести, сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Из общего числа ДТП 216 аварий произошли по вине водителей, по вине пешеходов зарегистрировано 118 происшествий.

- Наибольшее количество ДТП с участием пешехода приходится на темное время суток, а также на рабочие дни: понедельник, вторник, пятница. В осенне-зимний период пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Плохая видимость, которая возникает вследствие темноты, осадков и тумана создает неблагоприятные условия как для пешеходов, так и для водителей. Участникам дорожного движения следует помнить об этом и быть предельно внимательными друг к другу. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы, переходить через проезжую часть только по пешеходным переходам, - напомнили в Госавтоинспекции.

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