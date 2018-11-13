В Калининграде уничтожили 76 кг санкционной малины и клубники

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-13T12:12:30+03:00

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На границе в Мамоново была задержана запрещенная к ввозу санкционная продукция. 76 кг свежей клубники и малины из Польши были изъяты и уничтожены должностными лицами Калининградской областной таможни на полигоне отходов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора, в Калининграде на одном из складов обнаружили свежий перец из Македонии, зараженный опасным вредителем – калифорнийским цветочным трипсом.

Принято решение около 5 тонн перца направить на обеззараживание.

Цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.