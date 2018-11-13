2018-11-13T14:28:42+03:00
Общество

Директора калининградского «Водоканала» подозревают в присвоении 64 млн рублей

Виктор Сергеев
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Александр ИващенкоАлександр ИващенкоФото: Иван МАРКОВ
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На директора МП КХ «Водоканал» Калининграда Александра Иващенко завели уголовное дело по статьям «Присвоение и расстрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что Иващенко заключил 37 договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 81 млн рублей. При этом, на предприятии было 12 штатных юристов.

В дальнейшем Иващенко, по версии следствия, подписал акты выполненных работ о получении юридических услуг на 64 млн рублей, которые были перечислены «разным юридическим лицам».

По результатам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Во вторник глава Калининграда Алексей Силанов сообщил, что Иващенко освобожден от занимаемой должности.

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