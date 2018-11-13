В Калининграде упразднят комитет архитектуры и строительства

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-13T12:37:09+03:00

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Во вторник после оперативного совещания мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал грядущее изменение структуры городской администрации, которое в частности, коснется комитета архитектуры и строительства.

- Комитет архитектуры и строительства не ликвидируется, не знаю, с какого источника у вас эта информация, - сообщил Силанов, обращаясь к журналистам. – Комитет трансформируется в комитет территориального развития и строительства. Мы как занимались этим направлением работы в соответствии со своими полномочиями, так и будем заниматься. Сегодня никаких разговоров об упразднении этой структуры не идет. Речь идет о перераспределении некоторых полномочий, которыми раньше занимались несколько комитетов. Что касается персоналий, то здесь пока еще на сегодняшний момент никаких решений абсолютно не принято. Никаких вакансий у нас нет, все находятся на своих рабочих местах.

- А когда все уже произойдет? – переспросили журналисты.

- Когда произойдет, тогда и будем обсуждать. Завтра на заседание горсовета мы выносим вопрос городского бюджета и структуры администрации города, - закончил Силанов.