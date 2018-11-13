2018-11-13T12:51:59+03:00
Общество

Иммануил Кант безоговорочно лидирует в голосовании за имя для калининградского аэропорта «Храброво»

Народные мнения собирают на официальном сайте проекта
Александр КАТЕРУША
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Итоги голосования после первого дня. Скриншот с сайта великиеимена.рф.Итоги голосования после первого дня. Скриншот с сайта великиеимена.рф.Фото: из архива «КП»
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На сайте проекта «Великие имена России» второй день из отведенных 19-ти проходит голосование за имя, которым назовут калининградский аэропорт «Храброво». После подсчетов первого дня с колоссальным отрывом лидирует Иммануил Кант.

За то, чтобы присвоить имя Канта аэропорту Калининграда, проголосовали 3264 человек.

Для сравнения за полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 897 и 885 голосов соответственно. Чуть меньше, 865 человек, поддержали кандидатуру императрицы Елизаветы Петровны.

Финальный этап голосования проходит с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.

Напомним, накануне определился короткий список из четырех имен для «Храброво». В шорт-листе - герои Великой Отечественной войны, советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант.

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