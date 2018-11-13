Иммануил Кант безоговорочно лидирует в голосовании за имя для калининградского аэропорта «Храброво»
На сайте проекта «Великие имена России» второй день из отведенных 19-ти проходит голосование за имя, которым назовут калининградский аэропорт «Храброво». После подсчетов первого дня с колоссальным отрывом лидирует Иммануил Кант.
За то, чтобы присвоить имя Канта аэропорту Калининграда, проголосовали 3264 человек.
Для сравнения за полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 897 и 885 голосов соответственно. Чуть меньше, 865 человек, поддержали кандидатуру императрицы Елизаветы Петровны.
Финальный этап голосования проходит с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.
Напомним, накануне определился короткий список из четырех имен для «Храброво». В шорт-листе - герои Великой Отечественной войны, советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант.