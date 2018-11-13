Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 360 тысяч нарушений ПДД в Калининградской области
С начала года в Калининградской области камеры «Безопасного города» зафиксировали 361 180 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальной странице аппаратного комплекса.
Сейчас в регионе работают 26 стационарных и 20 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Все стационарные комплексы устанавливаются в местах, предлагаемых ГИБДД. Передвижные комплексы выставляются на основе еженедельной дислокации, утверждаемой начальником региональной Госавтоинспекции.
- Все сотрудники, которые устанавливают передвижные комплексы фотовидеофиксации, являются работниками ГКУ Калининградской области «Безопасный город». У каждого из них есть путевой лист и дислокация, утвержденная региональной Госавтоинспекцией, в соответствии с которой, производится установка комплексов, - подчеркнул директор «Безопасного города» Алексей Игнатенко.