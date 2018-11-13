2018-11-13T12:59:36+03:00
Общество

В Пионерском на стене дома нарисовали огромный портрет советского летчика Шаманова

На соседних зданиях скоро появятся еще два изображения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Пионерском на фасаде одного из домов нарисовали граффити–портрет Героя Советского Союза Ивана Шаманова. Изображение появилось на здании, расположенном на улице, носящей имя легендарного летчика. Автор работы, выполненной в рамках проекта «Целый мир помнит их в лицо» - московский художник Дмитрий Лёвочкин.

Как сообщили в администрации Пионерского, это первая часть триптиха. На соседних домах появятся еще два изображения – Героя России Эрика Георгиевича Гептнера и сцены атаки советских торпедоносцев на вражескую подводную лодку.

В пресс-службе правительства области напомнили, что патриотический стрит-арт проект посвящен героям, в честь которых названы города Калининградской области, а также историческим ратным подвигам. Ранее в Черняховске на стене одного из домов появился портрет Героя Советского Союза Ивана Черняховского, а в Гусеве – Героя Советского Союза Сергея Гусева.

Проект стартовал 9 мая 2018 года, а завершится через год в День Победы. За это время патриотические изображения появятся еще в 7 городах области.

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