2018-11-13T14:19:14+03:00
Происшествия

Экс-директора калининградского «Водоканала» объявили в федеральный розыск

Виктор Сергеев
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Александр ИващенкоАлександр ИващенкоФото: Виктор Сергеев
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Уже бывший директор калининградского «Водоканала» Александр Иващенко объявлен федеральный розыск. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Напомним, на Иващенко завели уголовное дело по статьям «Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия, Иващенко заключил 37 договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 81 млн рублей. При этом, на предприятии было 12 штатных юристов.

В дальнейшем Иващенко, по версии следствия, подписал акты выполненных работ о получении юридических услуг на 64 млн рублей, которые были перечислены «разным юридическим лицам».

В СКР сообщили, что в рамках расследования уголовного дела проведен ряд обысков, в ходе которых изъята документация. Где находится сейчас Иващенко, неизвестно.

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