2018-11-13T14:45:47+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка кукол в одежде из антикварных кружев

Экспозицию авторских изделий представят в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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В Музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки кукол.

Фишка в том, что авторские фарфоровые фигурки одеты в костюмы из антикварных тканей и кружев.

Как рассказали в музее, куклы созданы калининградской художницей Оксаной Сахаровой. Автор изучает коллекции платья и аксессуаров ведущих музеев мира, а обувь шьет по старинным лекалам и выкройкам. Так художнице удается максимально точно воспроизвести в миниатюре оригинальные костюмы прошлых лет.

Дополнит выставку потрясающая коллекция европейского антикварного кружева и дамских аксессуаров конца XIX – начала XX века.

В 2014 году Оксана Сахарова была удостоена высочайшей награды в мире искусства куклы, так называемого кукольного «Оскара» – Pandora Platinum.

Выставка откроется 15 ноября.

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