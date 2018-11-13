В Калининграде откроется выставка кукол в одежде из антикварных кружев
В Музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки кукол.
Фишка в том, что авторские фарфоровые фигурки одеты в костюмы из антикварных тканей и кружев.
Как рассказали в музее, куклы созданы калининградской художницей Оксаной Сахаровой. Автор изучает коллекции платья и аксессуаров ведущих музеев мира, а обувь шьет по старинным лекалам и выкройкам. Так художнице удается максимально точно воспроизвести в миниатюре оригинальные костюмы прошлых лет.
Дополнит выставку потрясающая коллекция европейского антикварного кружева и дамских аксессуаров конца XIX – начала XX века.
В 2014 году Оксана Сахарова была удостоена высочайшей награды в мире искусства куклы, так называемого кукольного «Оскара» – Pandora Platinum.
Выставка откроется 15 ноября.