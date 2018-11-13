В 2018 году в Калининградской области более 30 медиков получили квартиры

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-13T14:54:16+03:00

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В Калининградской области разработана и действует универсальная программа для решения кадрового вопроса в здравоохранении. Программа позволяет не только привлекать новые кадры в медицину, но и поддерживает тех, кто уже работает в лечебных учреждения. Об этом депутатам Госдумы РФ рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Сегодня мы выплачиваем различные подъемные выплаты, стипендии, компенсируем часть ипотеки, реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», всячески поддерживаем стремление медиков к постоянному профессиональному росту, – перечислил Александр Кравченко меры для привлечения работников в государственную медицину. – С 2010 года 313 медработникам предоставлено служебное жилое помещение, как из областного, так и из муниципального фондов.

По его словам, только в этом году новоселье справили более 30 человек.