Мэр Калининграда объяснил, почему на эстакадном мосту закрыта одна из автомобильных полос

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-13T15:09:22+03:00

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Во вторник после оперативного совещания мэр Калининграда Алексей Силанов объяснил, что происходит с эстакадным мостом на Ленинском проспекте. По его словам, одна из автомобильных полос сейчас временно перекрыта, так как специалисты готовятся к обследованию переправы.

- Это связано с исследованиями элементов эстакадного моста и подготовкой необходимой документации в случае необходимости по его укреплению, - отметил Силанов. - Для того, чтобы снизить интенсивность нагрузки, было принято пока такое решение.

Напомним, 18 октября в МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» было принято решение не только ограничить движение по мосту, но и установить мощную опорную конструкцию под пролет на Московском проспекте.