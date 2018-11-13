Как калининградцу купить страховку онлайн и не напороться на подделку?
Главный способ отличия официального сайта страховой компании от сайта мошенника сегодня важно знать каждому!
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Способ заключается в следующем. Необходимо ввести название страховой компании в поисковой строке «Яндекс». Официальные сайты Центробанк помечает специальным значком – галочкой в синем кружке и подписью «Реестр ЦБ РФ». Если в списке предложенных поисковой системой ресурсов искомый сайт отмечен такими знаками, то можно смело переходить на него и приступать к оформлению страхового полиса онлайн. Синий кружок с подписью «Реестр ЦБ РФ» - это стопроцентная гарантия от перевода средств мошенникам.
Будьте внимательны!