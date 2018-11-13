За 10 месяцев калининградские водители заплатили 144 млн рублей штрафов за превышение скорости

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-13T16:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области на 48% сократилось число ДТП из-за нарушений скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные системы «Безопасный город»

- В немалой степени – и это отмечают наши коллеги из правоохранительных органов, – такая динамика является результатом расширения на территории города группировки камер «Безопасного города», – рассказал руководитель областного учреждения «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года с нарушителей скоростного режима, замеченных камерами «Безопасного города» в областной бюджет уже взыскано 144 млн рублей штрафов. За весь прошлый год эта сумма составила 119 млн рублей.

Сейчас в ситуационно-мониторинговый центр «Безопасный город» поступает информация с более чем тысячи камер видеонаблюдения, а также с комплексов фото- и видеофиксации: 26-ти стационарных и 20 передвижных. Еще 40 комплексов автоматической фото- и видеофиксации установлены в рамках опытного участка «Безопасного города» на улицах Калининграда, кроме этого, сейчас завершается обустройство инфраструктуры видеонаблюдения в 17 городах области.