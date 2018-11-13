2018-11-13T16:44:57+03:00
Звезды

На сцену драмтеатра выйдет Господин Мокинпотт

1, 2 и 14 декабря в калининградской драме – очередная премьера
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Пьесу Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» ставит московский режиссер и художник Александр Горенштейн. «Это всегда актуальная история про маленького человека, который не понимает, почему ему так не везет» - говорит постановщик спектакля. Роль Господина Мокинпотта исполняет актер Алексей Переберин.

Средствами балаганного театра, буффонады создатели этой истории высмеивают так называемые «традиционные ценности». Герой спектакля – обыватель, несуразный человек, проходит через чистилище семьи, работы, медицины, суда, тюрьмы. Только до Бога он не достучался. По словам постановщика, в этом образе есть нечто «чарличаплинское».

Злоключения Мокинпотта сопровождает хор ангелов. Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Кеслер.

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