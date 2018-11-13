Мэр Калининграда – коммунальщикам: Не можете навести порядок с мусором – выйдете на субботники
Во вторник на оперативном совещании мэр Калининграда Алексей Силанов пригрозил сотрудникам комитета городского хозяйства субботниками вместо выходных, если те не наведут порядок с вывозом отходов от жилых домов.
- Если и дальше будет нарастать количество жалоб, связанных с неудовлетворительным вывозом отходов, будет поднят вопрос персональной ответственности в том числе руководителей, здесь присутствующих, - заявил Силанов. - Больше на эту тему разговаривать не буду. Принимайте меры и наводите порядок. Не можете наводить – пожалуйста, в субботу выходите на субботник и расчищайте территорию.
Кроме того, глава города призвал коммунальщиков привлекать к разбирательству с ненадежными управляющими компаниями и компаниями, занимающимися вывозом ТБО, Роспотребнадзор и прокуратуру.