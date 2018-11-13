Названы места, где в Калининграде можно проголосовать за имя для аэропорта «Храброво»
На сайте проекта «Великие имена России» продолжается голосование за имя, которым назовут калининградский аэропорт «Храброво». Финалисты были определены по результатам соцопросов: Александр Василевский, Елизавета Петровна, Иммануил Кант и Иван Черняховский. После подсчетов первого дня с колоссальным отрывом лидирует Иммануил Кант.
Проголосовать, однако, можно не только на сайте великиеимена.рф.
Как сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты, в Калининграде работают несколько точек, где так же идет голосование.
Вот эти места:
- ТЦ Европа (ул. Театральная);
- ТЦ Акрополь (ул. Профессора Баранова, 34);
- ТЦ Плаза (Ленинский проспект, 30);
- «Виктория» (бульвар Л. Шевцовой, 1);
- Железнодорожный вокзал (ул. Железнодорожная, 15-23);
- «Виктория» (ул. Гайдара, 120);
- «Виктория» (ул. Уральская, 18).
- «Виктория» (ул. 9 Апреля).
Кроме того, региональной Общественной палате продолжает работать «горячая линия»: 91-92-09. По этому телефону можно проголосовать за один из четырех вариантов.
Отметим, пока за то, чтобы присвоить имя Канта аэропорту Калининграда, проголосовали 3264 человека. Для сравнения за полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 897 и 885 голосов соответственно. Чуть меньше, 865 человек, поддержали кандидатуру императрицы Елизаветы Петровны.
Финальный этап голосования проходит с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.