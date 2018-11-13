Названы места, где в Калининграде можно проголосовать за имя для аэропорта «Храброво»

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-13T19:13:14+03:00

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На сайте проекта «Великие имена России» продолжается голосование за имя, которым назовут калининградский аэропорт «Храброво». Финалисты были определены по результатам соцопросов: Александр Василевский, Елизавета Петровна, Иммануил Кант и Иван Черняховский. После подсчетов первого дня с колоссальным отрывом лидирует Иммануил Кант.

Проголосовать, однако, можно не только на сайте великиеимена.рф.

Как сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты, в Калининграде работают несколько точек, где так же идет голосование.

Вот эти места:

- ТЦ Европа (ул. Театральная);

- ТЦ Акрополь (ул. Профессора Баранова, 34);

- ТЦ Плаза (Ленинский проспект, 30);

- «Виктория» (бульвар Л. Шевцовой, 1);

- Железнодорожный вокзал (ул. Железнодорожная, 15-23);

- «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- «Виктория» (ул. Уральская, 18).

- «Виктория» (ул. 9 Апреля).

Кроме того, региональной Общественной палате продолжает работать «горячая линия»: 91-92-09. По этому телефону можно проголосовать за один из четырех вариантов.

Отметим, пока за то, чтобы присвоить имя Канта аэропорту Калининграда, проголосовали 3264 человека. Для сравнения за полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 897 и 885 голосов соответственно. Чуть меньше, 865 человек, поддержали кандидатуру императрицы Елизаветы Петровны.

Финальный этап голосования проходит с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.