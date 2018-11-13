2018-11-13T21:51:30+03:00
Общество

В Калининграде затопило улицу Нарвскую, ремонт которой критиковал губернатор

Дорога ушла под воду после первого же дождя
Александр КАТЕРУША
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Потоп на Нарвской.Потоп на Нарвской.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде во вторник, 13 ноября, после дождя к вечеру затопило улицу Нарвскую, которая была недавно отремонтирована. Как рассказали очевидцы, на автомобильной дороге напротив пожарной части образовалась огромная лужа.

- На Нарвской до ремонта после дождя часто стояли лужи – вода скапливалась в ямах и выбоинах. Но сейчас там просто море! Стало еще хуже. Машины создают такие волны и брызги, что накрывает весь тротуар и пешеходов, которым не повезло на нем оказаться, - рассказывают очевидцы.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, «Комсомолка» публиковала результат работы горе-ремонтников в Инстаграме. Пост набрал сотни лайков и десятки комментариев возмущенных калининградцев. Прокомментировал ситуацию и губернатор Антон Алиханов.

- На ул. Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Все там будет доделано, приведено в финальный вид. Нарвская окончательно не сдана. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, они продолжают за него нести ответственность в течение 5 ближайших лет, - сказал губернатор.

Антон Алиханов отметил, что «город ведет себя достаточно жестко и правильно делает, не принимает эти работы до того, как будут устранены все замечания».

Ранее «Комсомолка» писала о похожих проблемах.

Так, в октябре на отремонтированной ул. Портовой в Калининграде из-за неработающих ливневок образовались огромные лужи. После дождя улицу с новеньким асфальтом затопило в нескольких местах.

Также отремонтированную улицу Пролетарскую сразу затопило после дождя. В районе перекрестка с улицей Сергеева вода разлилась даже на тротуары.

Аналогичные потопы случались в этом году на улицах Гагарина, Московском проспекте, проспекте Победы, Ленинском проспекте, Багратиона и других улицах. К слову, есть дороги, которые заливает водой постоянно. Например, улицу Транспортную.

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