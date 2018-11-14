В доме на ул. Ялтинской загорелась газовая труба
К счастью, серьезных последствий удалось избежать
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В минувший вторник, 13 ноября, пожал случился на улице Ялтинской в Калининграде. На часах было 22.22, когда поступило сообщение о возгорании в одном из жилых домов.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в трехэтажном кирпичном жилом доме с мансардой на кухне горела газовая труба. Огонь также объял и кухонную мебель.
К счастью, площадь пожара не была большой и серьезных последствий удалось избежать.
О пострадавших не сообщается.