Калининградцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-14T10:43:21+03:00

Акция пройдет в среду в нескольких точках

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Проверить уровень сахара в крови приглашают жителей Калининграда в среду, 14 ноября – акция по экспресс-исследованию посвящена объявленному в регионе году борьбы с сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, желающие могут бесплатно сдать кровь на анализ в трех пунктах:

– в мобильном центре здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации (пл. Победы, четная сторона тротуара ул. Проф. Баранова) – с 10 до 13 часов;

– в ТЦ «Эпицентр» (ул. Баранова, 30) – с 11 до 13 часов;

– в холле администрации Гурьевского городского округа (г. Гурьевск, ул. Лесная, 3).

Медики советуют делать исследование натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.