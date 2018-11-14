2018-11-14T10:57:42+03:00
Общество

В Мамоново двое уголовников обокрали АЗС

Виктор Сергеев
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В Мамоново двое мужчин обокрали автозаправку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники ночью похитили с территории автозаправочной станции уплотнитель грунта, строительную тележку и бетоносмеситель. Ущерб составил 72 тысячи рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили личности воров. Ими оказались ранее судимые 32-летний и 28-летний местные жители.

- Злоумышленники сознались в содеянном и добровольно выдали похищенное имущество, - сообщили в полиции.

На них завели уголовное дело по статье «Кража».

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