В Мамоново двое уголовников обокрали АЗС
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В Мамоново двое мужчин обокрали автозаправку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленники ночью похитили с территории автозаправочной станции уплотнитель грунта, строительную тележку и бетоносмеситель. Ущерб составил 72 тысячи рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили личности воров. Ими оказались ранее судимые 32-летний и 28-летний местные жители.
- Злоумышленники сознались в содеянном и добровольно выдали похищенное имущество, - сообщили в полиции.
На них завели уголовное дело по статье «Кража».