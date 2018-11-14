Калининградец порезал колеса на машине бывшей жены
.Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Ленинградского района Калининграда пришла 30-летняя женщина и рассказала, что кто-то повредил шины на ее машине. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Полицейские провели проверку и установили, что преступление совершил ее бывший муж. Ночью экс-супруг проник на территорию парковки и порезал всю резину.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.