Калининградец порезал колеса на машине бывшей жены

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-14T11:04:31+03:00

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В полицию Ленинградского района Калининграда пришла 30-летняя женщина и рассказала, что кто-то повредил шины на ее машине. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что преступление совершил ее бывший муж. Ночью экс-супруг проник на территорию парковки и порезал всю резину.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.