Мэрия – о затопленной улице Нарвской: Специалисты выехали на место

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-14T11:26:09+03:00

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В Калининграде с утра в среду 14 ноября микрорайон Сельма оказался буквально парализован из-за пробок на дорогах. Причиной тому стали серьезные заторы на улице Челкнокова, Зеленой и Нарвской. Приличный участок последней улицы затоплен водой с вечера вторника 13 ноября. Проезжая через подтопленную дорогу автомобили снижали скорость, что сковало и без того затрудненное по утрам движение.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининграда, ответственные специалисты мэрии в курсе проблемы.

- На место выехала бригада, техника и ответственный специалист. Будут работать по прочищению ливневки, - сказали в пресс-службе и обещали после обеда дать обновленную информацию о ходе работ по ликвидации аварийного подтопления.

Напомним, улицу Нарвскую затопило к вечеру вторника, 13 ноября после дождя. «Комсомолка» сообщала об этом и публиковала пост на странице в Инстаграме.

Как сообщали очевидцы, на автомобильной дороге напротив пожарной части образовалась огромная лужа.

- На Нарвской до ремонта после дождя часто стояли лужи – вода скапливалась в ямах и выбоинах. Но сейчас там просто море! Стало еще хуже. Машины создают такие волны и брызги, что накрывает весь тротуар и пешеходов, которым не повезло на нем оказаться, - рассказывали очевидцы.

Именно ремонт на Нарвской критиковал губернатор Антон Алиханов.

- На ул. Нарвской устроили целое шоу с тротуарами. Все там будет доделано, приведено в финальный вид. Нарвская окончательно не сдана. Главный вопрос – это качество. Несмотря ни на что, они продолжают за него нести ответственность в течение 5 ближайших лет, - сказал губернатор.

Антон Алиханов отметил, что «город ведет себя достаточно жестко и правильно делает, не принимает эти работы до того, как будут устранены все замечания».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, улицу Нарвскую до сих пор не приняли.