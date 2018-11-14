Во вторник в Калининградской области сбили троих пешеходов

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-14T11:11:44+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в Калининградской области во вторник, 13 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В светлом на улице Советской водитель «Тойоты» сбили 17-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пешеход получил травмы.

На ул. Ю. Гагарина водитель «Форда» сбил 32-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

На улице октябрьской в Калининграде под колеса «Пежо» попала 85-летняя женщина, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пенсионерка получила травмы.