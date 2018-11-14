На границе в Багратионовске задержали пассажирский автобус с сигаретами в тайнике

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-14T11:17:53+03:00

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На границе в Багратионовске задержали пассажирский автобус «MAN» под управлением гражданина Польши, который выезжал с территории РФ.

В ходе таможенного досмотра с помощью служебной собаки Рони Рей Бади были обнаружены спрятанные сигареты в конструктивной пустоте автобуса, предназначенной для перевозки противооткатных упоров (башмаков), в пустоте между полом салона и днищем автобуса, под заводской деревянной крышкой.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, речь идет о 560 пачках сигарет одной марки.

Гражданин Польши признался, что сигареты купил на АЗС и лично спрятал их, чтобы тайно провезти через границу и продать.

Сигареты и автобус изъяты. Мужчина заплатит штраф.