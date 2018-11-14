В Калининграде десятки улиц остались без холодной и горячей воды

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-14T11:22:08+03:00

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В Калининграде в течение дня будет отключено холодное водоснабжение в домах на 15-ти улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

до 15 часов воды не будет на ул.Заслонова 1-33, 2-34, ул. Щепкина №1-53, 6-36, ул. Лаптевых 5,6, ул. Кремлёвская 1-11. 2-22, ул. Курнакова 1-11, 2-6, ул.Российская 1, 2-8, ул. Суворова 141, 145, 143, 145Б.

До 16 часов не будет воды на ул. Емельянова 58-64, 66-72, 74-80, 80а (котельная МП теплосеть).

В Центральном районе холодная вода отключена до 17 часов по адресам:ул.Радищева 98-102, 94-96, 83-85,87-89, 93, 95-97, ул. Поперечная 1-13, 15, 2-16, ул. Ульяновская 1, 3-9, 11-17, 2, 4а, 6, ул. Ремонтная 1,2, 14-20, ул. Литейная 1-3, 5, 7, 9, 2-4, 6-8, ул. Театральная 21, ул. Галицкого 1-3, 5-9, 2-10.

Горячее водоснабжение отключено на 12-ти улицах.

До 16 часов воды не будет на ул. Дзержинского 162, 162а, 164,166,166б,168. В Ленинградском районе горячей воды не будет до 14 часов в пер. Грибоедова 8-12.

До 22 часов без воды останутся многие потребители этого района, находящиеся по адресам: ул.Рокоссовского 2-4 (Арбитражный суд), 6-14, 16-18, 17, 20, 22-26, ул.Пролетарская 43-43; 52-62; 64 (д/сад №101), 66а (школа№31), 66-72, 74-80, 55-61а, 63-69, 71-77; 79-87, 87а, 80а (д/сад№105), 82-84, ул. Соммера 23, 27а (д/сад №58); 29-37, ул.Черняховского 1-5, 15, 26, 54-56,30-36, 38-40, 52-56, 58-62, 66-68,70-72;74-74б, 76-76б, ул.Минская 1-7, 2-8, 9-15, 10-16, 18-24, 17-23, 25, Ул.Сергеева 2, 8(обл. суд),10( дом детского творчества),14, 3-9, 11, 13-19, 21, 23-29, 31, 33-39, 41, 43-49, 49а, 51-57, 59(школа по волейболу), 61, ул.Юношеская 10-16, 6-8а, 47ж.д, ул. Проф.Баранова,30, 34, 40, 43, пл.Победы,2, 10 (Православная гимназия).