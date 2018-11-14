425 тысяч жители Калининградской области получили прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-14T11:36:33+03:00

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На этой неделе в Калининградской области завершается прививочная кампания против гриппа. Прививки уже получили 425 015 человек, что составляет 43,6% от населения, сообщил на заседании регионального правительства министр здравоохранения Александр Кравченко.

- В целом, прививочная кампания шла интенсивно в этом году, активно работали выездные бригады, не только в Калининграде, но и в других муниципалитетах при поддержке глав, за что им отдельное спасибо, - сказал глава министерства.

В частности, прививки от гриппа получили более 124 тысяч детей и более 300 тысяч взрослых.

За счет работодателей были вакцинированы почти 22 тысяч работников.