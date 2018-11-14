2018-11-14T11:42:03+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщают о крупном ДТП с пострадавшими в Гурьевске

Виктор Сергеев
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Фото: Виктория БродягинаФото: Виктория БродягинаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Гурьевске в среду утром произошло ДТп с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на улице Заречной около автозаправочной станции. По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работают сотрудники ГИБДД, также приехали медики и пожарные.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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