Очевидцы сообщают о крупном ДТП с пострадавшими в Гурьевске
Фото: Виктория БродягинаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Гурьевске в среду утром произошло ДТп с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на улице Заречной около автозаправочной станции. По предварительной информации, в результате ДТП есть пострадавшие.
На месте работают сотрудники ГИБДД, также приехали медики и пожарные.
Обстоятельства аварии устанавливаются.