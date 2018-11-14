В октябре в торговых точках в Калининграде нашли 34 кг «санкционки»
.Фото: Иван МАРКОВ
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В октябре в Калининграде сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры провели два совместных рейда по торговым точкам и рынкам по поиску санкционный продукции. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.
В результате им удалось найти и изъять 34,4 кг «санкционки», которая запрещена к ввозу на территорию России.
- Продукция изъята и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО и методом высокотермического воздействия в печи, - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.